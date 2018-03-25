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Мэр Киева Виталий Кличко не исключает выдвижения своей кандидатуры на пост президента Украины в 2019 году. Об этом он заявил немецкой газете Tagesspiegel в интервью, которое публикуется в воскресенье, 25 марта, сообщает DW.

«Я этого не исключаю, однако перед этим я должен добиться успеха в Киеве и довести до конца то, что я обещал людям», - сказал Кличко.

Помимо этого, Кличко предостерег страны запада от снятия санкций в отношении Москвы. «Санкции - один из важнейших методов против агрессивной российской политики, и они работают», - заявил политик. «Пока Россия не поменяет свою политику, санкции нужно, скорее, усиливать», - добавил Кличко.

Мэр Киева также заявил, что строящийся газопровод «Северный поток-2» нанесет Украине серьезный ущерб. По его мнению, газопровод отвечает интересам не Евросоюза, а в первую очередь России.

 
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