За прошедшие сутки российско-оккупационные войска совершили 13 обстрелов позиций украинских защитников, в результате вражеского огня ни один украинский военный не пострадал, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Так, на донецком направлении из гранатометов различных типов боевики вели огонь по украинским укреплениях в районе Каменки. Также гранатометы и крупнокалиберные пулеметы оккупанты применили по защитникам Лебединского и Новотроицкого. Кроме этого, под вражеский огонь из стрелкового оружия попали наши защитники Старогнатовки, Павлополя и шахты Бутовка.

На луганском направлении противник из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстрелял украинские позиции вблизи населенного пункта Троицкое, а стрелковое оружие применил неподалеку Счастье.

Как ранее сообщал ForUm, 23 марта боевики совершили 3 обстрела.