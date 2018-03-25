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Вчера, 24 марта, на линии боевого соприкосновения в результате взрыва боеприпасов погиб 1 военный, еще 1 – получил ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«В одной из бригад, которая выполняет задания на линии боевого соприкосновения, по предварительной информации в результате неосторожного обращения с боеприпасами, получил ранения несовместимые с жизнью один военнослужащий», – говорится в сообщении.

В штабе подчеркнули, что еще в результате инцидента был ранен еще один военный. Он доставлен в лечебное учреждение и ему оказана необходимая медицинская помощь.

Продолжается выяснение обстоятельств инцидента.

 
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