Вчера, 24 марта, на линии боевого соприкосновения в результате взрыва боеприпасов погиб 1 военный, еще 1 – получил ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«В одной из бригад, которая выполняет задания на линии боевого соприкосновения, по предварительной информации в результате неосторожного обращения с боеприпасами, получил ранения несовместимые с жизнью один военнослужащий», – говорится в сообщении.

В штабе подчеркнули, что еще в результате инцидента был ранен еще один военный. Он доставлен в лечебное учреждение и ему оказана необходимая медицинская помощь.

Продолжается выяснение обстоятельств инцидента.