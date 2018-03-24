Версия, согласно которой депутат Верховной Рады Надежда Савченко была завербована российскими спецслужбами в тюрьме на территории РФ, является «полной чушью».
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Мир 24», сообщает ТАСС.
«Это, наверное, версия британцев, они любят озвучивать такие версии. Естественно, это полная чушь. Савченко - это глубоко внутреннее дело Украины», - сказал он.
Песков также поинтересовался, будет ли принято «какое-то заявление европейских лидеров с требованием к Киеву дать свободу Савченко».
Ранее советник министра внутренних дел Украины Шкиряк заявил, что взятие народного депутата Надежды Савченко в плен могло быть «театральным представлением».
Как сообщал ForUm, 22 марта Савченко сообщили о подозрении и доставили в СБУ.
23 марта Шевченковский райсуд Киева принял решение о взятии ее под стражу до 20 мая без альтернативы внесения залога. Нардеп во время судебного заседания по избранию ей меры пресечения заявила, что начинает голодовку.
Ей инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, приготовления к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.
Статьи, инкриминируемые Савченко, не предусматривают возможности внесения залога. Ей грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.
По словам генерального прокурора Юрия Луценко, Савченко лично планировала теракт в стенах Верховной Рады.
Он также сообщил, что нардеп обращалась к офицерам Вооруженных сил Украины с просьбой о подготовке терактов против высшего руководства страны.
По информации генпрокурора, к передаче оружия Савченко на оккупированной территории причастны российские военные.
Сама Савченко подтвердила, что покупала оружие у боевиков.
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