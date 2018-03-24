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Версия, согласно которой депутат Верховной Рады Надежда Савченко была завербована российскими спецслужбами в тюрьме на территории РФ, является «полной чушью».

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Мир 24», сообщает ТАСС.

«Это, наверное, версия британцев, они любят озвучивать такие версии. Естественно, это полная чушь. Савченко - это глубоко внутреннее дело Украины», - сказал он.

Песков также поинтересовался, будет ли принято «какое-то заявление европейских лидеров с требованием к Киеву дать свободу Савченко».

Ранее советник министра внутренних дел Украины Шкиряк заявил, что взятие народного депутата Надежды Савченко в плен могло быть «театральным представлением».

Как сообщал ForUm, 22 марта Савченко сообщили о подозрении и доставили в СБУ.

23 марта Шевченковский райсуд Киева принял решение о взятии ее под стражу до 20 мая без альтернативы внесения залога. Нардеп во время судебного заседания по избранию ей меры пресечения заявила, что начинает голодовку

Ей инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, приготовления к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

Статьи, инкриминируемые Савченко, не предусматривают возможности внесения залога. Ей грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

По словам генерального прокурора Юрия Луценко, Савченко лично планировала теракт в стенах Верховной Рады.

Он также сообщил, что нардеп обращалась к офицерам Вооруженных сил Украины с просьбой о подготовке терактов против высшего руководства страны.

По информации генпрокурора, к передаче оружия Савченко на оккупированной территории причастны российские военные.

Сама Савченко подтвердила, что покупала оружие у боевиков.
ForUm

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