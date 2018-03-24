По мнению блогера Николая Васильковского, генпрокурор Юрий Луценко давно дискредитировал себя, поэтому в его обвинения по делу Савченко мало кто может поверить. Об этом Васильковский написал в своем блоге.

«Нынешний «генпрокурор без диплома» - не самая лучшая фигура для «вброса» про дело Савченко & Co, потому что Луценко уже мало кто верит», - утверждает Николай Васильковский.

«Генпрокурор «спалился» на перебежках от одного политического патрона к другому, на жадности до высоких должностей (со скандалом стал первым в истории Украины главой ГПУ, у которого нет ни юридического образования, ни опыта работы в органах) и на многих других вещах. Не говоря уже о том, что СМИ не раз ловили его на вранье», - так блогер аргументирует свое мнение.

Васильковский призывает обратить внимание, что во время своего выступления Юрий Луценко не рискнул прямо упомянуть ни Юлию Тимошенко, ни Виктора Медведчука.

«Может быть, потому, что Тимошенко сегодня – самый рейтинговый кандидат в президенты, поэтому генпрокурор не рискнул публично «бить горшки» с ней. Взамен Луценко применил двойную манипуляцию – попытался увести сюжет в сторону от Тимошенко, упомянув в связке с Надеждой движение «Украинский выбор», но не рискнул прямо упомянуть Медведчука. Как видим, Луценко тоже думает о своих политических перспективах и скорее всего не связывает их с нынешним президентом Порошенко», - так поясняет блогер логику Генерального прокурора.

Что касается Надежды Савченко, блогер считает, что благодаря скандалу «наша Надя» сегодня переживает настоящий ренессанс своей популярности». Васильковский напоминает, что на начало марта Савченко «превратилась в политический аналог ронина – самурая без хозяина», чей рейтинг составлял менее 1 %. Савченко не сработалась с Юлией Тимошенко, а Виктор Медведчук даже не захотел с ней встретиться.

«Савченко не смогла сработаться с Юлией Тимошенко и уже в декабре 2016 года фракция «Батькивщина» нашла повод исключить ее из своих рядов. Самый влиятельный украинский переговорщик Виктор Медведчук, договорившийся с Путиным о ее помиловании, больше никогда не проявлял к ней интереса. И хотя сама Надежда призналась, что просила влиятельного политика о встрече, Медведчук так никогда с ней и не встретился. А когда он заявил СМИ, что поддерживает два проекта – «За жизнь» и «Оппозиционный блок» - стало ясно, что для Савченко в его политических планах места нет», - напоминает блогер.