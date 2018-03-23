«К хору бесноватых представителей «партии войны», рассказывающих сказки о Викторе Медведчуке, присоединилась и «Батькивщина». Так в «Украинском выборе» прокомментировали сегодняшнее выступление в парламенте народного депутата Игоря Луценко.

Поводом для подобного вывода стало заявление Луценко, который, комментируя видеоматериалы по делу Савченко, заявил, что «ДНР» никого не отдают сейчас, «чтобы ничего не испортить Медведчуку».

«Игорь Луценко с трибуны ВР решил поспекулировать на материалах по делу «первого номера списка», благодаря которой он проскочил в парламент. Запись, которая произвела такое сильное впечатление на Игоря Луценко, сделана 23 ноября 2017 года ― через 8 дней после того, как Виктор Медведчук обратился к Владимиру Путину с просьбой оказать содействие в самом масштабном обмене пленными. И этот обмен успешно прошел 27 декабря 2017 года. 23 ноября о ситуации с освобождением удерживаемых лиц знали не только Надежда Савченко и представители ОРДЛО, знал весь мир, так как об этом сообщили все основные мировые информагентства», — заявили в пресс-службе.

В «Украинском выборе» отметили, что о ситуации с освобождением «знали все, за исключением Игоря Луценко и подобных ему персон, для которых освобождение украинцев, возращение их домой, в семьи, не представляло интереса».

«Что касается других дешевых инсинуаций Луценко (мы имеем в виду Игоря… хотя нет, не только Игоря), то хотим сообщить: Виктор Медведчук не имеет к перечисленному никакого отношения», — подытожили в общественном движении.