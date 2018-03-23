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Сегодня, 23 марта, в 11:30 часов в камере Николаевского следственного изолятора найдено тело подозреваемого в уголовном производстве Дмитрия Леонова без явных признаков насильственной смерти, сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

В связи со смертью Леонов Центральным отделом полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины, а также с целью проверки законности исполнения служебных обязанностей сотрудниками указанного учреждения прокуратурой Николаевской области начато уголовное производство по ч. 2 ст. 367 УК Украины.

Расследование поручено Следственному управлению Главного управления Нацполиции в области.

Процессуальное руководство осуществляется группой прокуроров из числа опытных и квалификационных работников.

Для полного, всестороннего и беспристрастного исследования обстоятельств смерти проводятся необходимые следственные действия.

В настоящее время в следственном изоляторе продолжается осмотр места происшествия с привлечением адвоката потерпевшего С. Войченко. Уже подготовлено ходатайство в суд о назначении судебно-медицинской экспертизы.

Ход расследования находится под контролем руководства прокуратуры Николаевской области.

По данным СМИ, Леонов был соратником криминального авторитета Михаила Титова, известного под прозвищем «Мультик».

Напомним, 29 августа 2017 года в Николаеве в ходе спецоперации Генпрокуратуры и Службы безопасности Украины были задержаны лидер преступной организации Михаил Титов, известный как «Мультик», бизнесмен Алексей Пелипас, а также Борис Серафимов, Дмитрий Леонов и Олег Коноваленко.

31 августа суд избрал Титову меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога.
ForUm

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