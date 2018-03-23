В дальнейшем давление на политиков в связи с делом Савченко будет усиливаться, ведь «под боем две такие фигуры как Юлия Тимошенко и Виктор Медведчук». Такое мнение в эфире 112 Украина выразил журналист Дмитрий Гордон.

«Я Надю спрашивал не раз: скажи, пожалуйста, тобой Медведчук руководит? Она говорит: «я его в глаза не видела. В глаза его не видела, говорит, ты мне веришь? Он реально руководит обменом пленных, но контактов у меня с ним никаких нет». Вот так она говорила мне», — рассказал Гордон в прямом эфире.

Что касается ее сестры Веры, то она знакома с Виктором Медведчуком, и это общеизвестный факт, напомнил Дмитрий Гордон.

«Мое личное наблюдение: Надя — неуправляемый человек, ею очень трудной управлять. Я не представляю, чтоб у нее был начальник — она сама начальник. Трудно сказать в данном случае, но мне не кажется, что за ней стоит «зловещая тень демона» Виктора Медведчука», — подчеркнул он.

По мнению Гордона, в дальнейшем давление на политиков в связи с делом Савченко будет усиливаться, ведь «под боем две такие фигуры как Юлия Тимошенко и Виктор Медведчук».

«Потому что у Юлии Тимошенко самый высокий рейтинг, как мы видим. По Медведчуку будут бить, я думаю, точно, потому что Рубана «привяжут» к Медведчуку на 100 процентов», — спрогнозировал журналист.