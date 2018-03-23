Кремль сожалеет, что ЕС решил отозвать из Москвы для консультаций своего посла Маркуса Эдерера.

«Что касается принятого решения об отзыве посла, конечно же, мы сожалеем в этой связи, что опять, употребляя формулировку «с большой долей вероятности», принимаются такие решения и строятся суждения такого рода», - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Нам не известно, какими именно данными апеллировала британская сторона, когда она обсуждала тему Скрипалей со своими коллегами по Евросоюзу, нам также не известно, с чем именно согласились главы государства Евросоюза, когда они говорили о своей поддержке Великобритании, потому что российская сторона, к сожалению, не имеет возможности получить хоть какую-то информацию от первоисточника по так называемому делу Скрипалей», - сказал представитель Кремля.

Песков не стал комментировать возможность отзыва дипломатов ряда стран ЕС из РФ или высылки российских дипломатов из этих государств, призвав дождаться конкретных шагов европейских политиков.

«Сначала нужно дождаться каких-то решений и понять на основании чего они принимались, с какими формулировками. А потом можно уже о чем-то говорить», - заявил он журналистам.

Таким образом он прокомментировал информацию некоторых СМИ о том, что ряд стран Евросоюза также хотят последовать примеру Лондона и рассматривают возможность отозвать своих дипломатов из России или выслать российских дипломатических работников.

Как сообщал ForUm, постоянный представитель ЕС в России отозван из Москвы «для консультаций».