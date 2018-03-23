также в разделеМир
Полиция застрелила террориста, захватившего заложников во Франции 24
Из супермаркета во Франции освободили заложников, двое погибли 35
Неизвестный захватил заложников в магазине на юге Франции 27
Суд разрешил передать образцы крови Скрипалей экспертам ОЗХО 29
Трамп сделал шаг к торговой войне с Китаем 52
Джонсон: Путин использует ЧМ-2018, как Гитлер Олимпиаду 57
Дело Скрипаля: ЕС отзывает своего посла в России 56
Дело Скрипаля: Еще один полицейский госпитализирован 57
Депутат о харассменте в Госдуме: Была красивее, никто не «домагивался» 71
Цукерберг прокомментировал скандал с утечкой данных 41
СМИ: Лавров покинет пост главы МИД РФ 114
Посол Британии отказался прийти на встречу в МИД РФ по делу Скрипаля 48
Европарламент вызвал Цукерберга для объяснений 76
Путин хочет изменить антидопинговые правила в мире 54
Саркози вторые сутки удерживают под стражей 40
Лавров хочет, чтобы Токио прояснил у Лондона, где находится Скрипаль 108
Посол Молдовы после трехмесячного перерыва возвращается в Москву 36
WP: Советники Трампа настоятельно рекомендовали ему не поздравлять Путина 77

Кремль сожалеет, что ЕС решил отозвать из Москвы для консультаций своего посла Маркуса Эдерера.

«Что касается принятого решения об отзыве посла, конечно же, мы сожалеем в этой связи, что опять, употребляя формулировку «с большой долей вероятности», принимаются такие решения и строятся суждения такого рода», - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Нам не известно, какими именно данными апеллировала британская сторона, когда она обсуждала тему Скрипалей со своими коллегами по Евросоюзу, нам также не известно, с чем именно согласились главы государства Евросоюза, когда они говорили о своей поддержке Великобритании, потому что российская сторона, к сожалению, не имеет возможности получить хоть какую-то информацию от первоисточника по так называемому делу Скрипалей», - сказал представитель Кремля.

Песков не стал комментировать возможность отзыва дипломатов ряда стран ЕС из РФ или высылки российских дипломатов из этих государств, призвав дождаться конкретных шагов европейских политиков.

«Сначала нужно дождаться каких-то решений и понять на основании чего они принимались, с какими формулировками. А потом можно уже о чем-то говорить», - заявил он журналистам.

Таким образом он прокомментировал информацию некоторых СМИ о том, что ряд стран Евросоюза также хотят последовать примеру Лондона и рассматривают возможность отозвать своих дипломатов из России или выслать российских дипломатических работников.

Как сообщал ForUm, постоянный представитель ЕС в России отозван из Москвы «для консультаций».   
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

16
Теги