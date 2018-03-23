Народный депутат Надежда Савченко, которую подозревают в подготовке терактов и государственного переворота, была готова подорвать себя боевыми гранатами.

Об этом заявил прокурор во время заседания в Шевченковском районном суде города Киева, который 23 марта избирает ей меру пресечения, сообщает 112 Украина.

«Согласно показаниям свидетеля Березня, 9 марта 2018 года в Киеве Савченко по собственной инициативе встретилась с указанным свидетелем, которому сообщила о наличии у нее при себе в сумке боевых припасов – 8 гранат Ф-1, которые она готова использовать по назначению, в частности подрывом себя, но живой не сдаться», – сказал он.

Как сообщал ForUm, 22 марта Савченко сообщили о подозрении и доставили в СБУ.

Ей инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, приготовления к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

Статьи, инкриминируемые Савченко, не предусматривают возможности внесения залога.

По словам генерального прокурора Юрия Луценко, Савченко лично планировала теракт в стенах Верховной Рады.

Он также сообщил, что нардеп обращалась к офицерам Вооруженных сил Украины с просьбой о подготовке терактов против высшего руководства страны.

По информации генпрокурора, к передаче оружия Савченко на оккупированной территории причастны российские военные.

Сама Савченко подтвердила, что покупала оружие у боевиков.