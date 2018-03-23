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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман пообещал в течение месяца урегулировать вопрос растаможивания автомобилей на «еврономерах», ввезенных в страну без уплаты пошлин, если Верховная Рада предоставит правительству соответствующие полномочия.

Об этом глава правительства заявил в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде, отвечая на вопрос главы подкомитета по таможенному делу Комитета налоговой и таможенной политики Татьяны Остриковой о перспективах урегулирования ввоза автомобилей без уплаты пошлин, в результате которого граждане, покупающие автомобили на легальных основаниях, платят за приобретение автотранспорта значительно больше, сообщает УНИАН.

«Я за то, чтобы все были в равных условиях. Какие эти условия - давайте вместе решать в парламенте... Если украинский парламент большинством голосом позволит правительству способом принятия постановлений Кабинета Министров урегулировать этот вопрос - я это сделаю в течение месяца, и вы увидите, что все будет абсолютно хорошо. Поэтому принимайте решение либо на базе комитета, либо делегируйте полномочия правительству, и мы это сделаем», - сказал премьер.

Глава правительства отметил, что правительство не отстраняется от проблемного вопроса, однако его решение требует законодательной работы парламента.

Как ранее сообщал ForUm, по данным Государственной фискальной службы, в течение 2017 года в Украину было ввезено более 958,5 тыс. транспортных средств с иностранной регистрацией. Из них более 209,6 тыс. авто ввезены в режиме «транзита» и почти 748,9 тыс. автомобилей – в режиме «временного ввоза». 

В свою очередь председатель комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина заявила, что законопроект о растаможивании автомобилей на иностранной регистрации уже готов.

По ее информации, после внесения изменений в законодательство переход на украинские номера уже ввезенным в Украину легковым авто с иностранной регистрацией обойдется их фактическим владельцам в 1,0-1,4 тыс. евро.
ForUm

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