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Прокуратура Черкасской области сообщила о подозрении секретарю сельсовета, которая способствовала незаконному выделению земельного участка боевику «ДНР». Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Секретарь одного из сельских советов Шполянского района Черкасской области в нарушение требований Закона «О нотариате», при отсутствии лица (поручителя) подготовила, заверила и зарегистрировала в книге нотариальных действий доверенность на представление перед компетентными органами интересов местного жителя, который, находясь на территории оккупированного Донецка, участвует и способствует деятельности террористической организации «ДНР», с целью получения им земельного участка в собственность.

В дальнейшем на основании поручения поверенное лицо участника «ДНР» оформило в собственность земельный участок площадью 2 га стоимостью 63 тыс. грн.

По результатам досудебного расследования прокуратурой области секретарю совета сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины.

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения.

Напомним, в феврале 2017 прокуратура по результатам специального (заочного) досудебного расследования в отношении указанного выше злоумышленника, который перешел на сторону врага и в настоящее время назначен на должность руководителя аппарата так называемого «совета обороны ДНР», утвержден и направлен в суд обвинительный акт по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Именно во время досудебного расследования в указанном уголовном производстве  установлен факт совершения секретарем сельского совета незаконных действий.

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ForUm

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