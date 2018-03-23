Правительство полностью поддерживает отмену «экономической» функции правоохранительных органов, которая заключается во взаимодействии и давлении силовиков на украинских предпринимателей. Об этом сказал премьер-министр Владимир Гройсман во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде, сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабмина.

«Мы полностью поддерживаем отмену функции СБУ, ГПУ и других правоохранительных органов, которая заключается в давлении на бизнес. Экономическая функция силовых органов – абсолютный рудимент. Я буду полностью отстаивать эту позицию», - сказал Гройсман.

По его словам, в Украине сейчас есть серьезная положительная динамика уменьшения давления на бизнес.

«Честный легальный бизнес будет защищен, как и силовики, которые проявляют серые схемы, конвертационные центры. Но есть случаи, когда правоохранители оказывают давление на бизнес безосновательными проверками. И такие случаи будем строго наказывать. Эти действия правоохранителей я рассматриваю как диверсию против нашего государства», - подчеркнул глава правительства.