Правоохранители пресекли в Николаеве деятельность преступной группы, члены которой подделывали паспорта граждан Украины, в том числе загранпаспорта, для незаконного пересечения границы. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

По подозрению в совершении преступлений, в порядке ст.208 УПК Украины, задержаны 6 человек, а именно – начальник отдела по организации оборонной и мобилизационной работы и взаимодействия с правоохранительными органами Николаевского городского совета, бывший сотрудник миграционной службы, гражданин Молдовы, житель Киевской области и двое жителей Николаевской области.

Следствием установлено, что в период с мая 2017 по март 2018 начальник отдела по организации оборонной и мобилизационной работы и взаимодействия с правоохранительными органами Николаевского горсовета, имеющий двойное гражданство – Украины и России, а его сын является гражданином России и военнослужащим вооруженных сил России, действуя по предварительному сговору с пятью другими лицами – жителями Киевской и Николаевской областей, один из которых тоже гражданин России, наладили механизм изготовления поддельных паспортов граждан Украины, зарегистрированных на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей, а также аннексированной территории Автономной Республики Крым, с внесением в них заведомо ложных сведений об их владельцах для беспрепятственного пересечения государственной границы.

Злоумышленники формировали для заказчиков целый пакет поддельных документов, необходимых для оформления паспортов, – справки о несудимости, медицинские справки, идентификационные коды, свидетельства о браке и тому подобное.

В ходе документирования противоправной деятельности членов указанной группы на территории Николаевской и Киевской областей в государственных учреждениях ГМС и по месту жительства фигурантов дела проведено более 20 обысков, по результатам которых изъято 75 печатей и штампов, в частности, посольства Украины в Республике Казахстан, Молдове и более 100 незаполненных бланков государственных учреждений, организаций, удостоверяющих факты, которые имеют юридическое значение; 50 тысяч долларов США; 50 тысяч гривен; 252 тысячи российских рублей; 2130 евро; 9 единиц оружия, без установленных разрешительных документов; более 150 патронов различного калибра; более 500 граммов золотых изделий; вещество, похожее на каннабис; журналы регистрации лиц, не имеющих постоянного места жительства, а также ленту с голограммой для подделки ID-карточек.

Уже установлено, что указанные лица занимались преступной деятельностью около 10 лет, задокументировано около 30 эпизодов преступной деятельности.

Задержанным лицам сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу, подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов), решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Расследование продолжается.