Суд приговорил к 11 годам лишения свободы военнослужащего, который во время конфликта нанес сослуживцу травмы, несовместимые с жизнью, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

17 января 2017 года у военнослужащего военной службы по контракту возник конфликт с сослуживцем, который закончился дракой, в результате чего последний получил черепно-мозговые травмы, несовместимые с жизнью. Убийство было совершено по мотивам отказа потерпевшего передать денежные средства обвиняемому для расчета с третьим лицом, которому обвиняемый и потерпевший задолжали.

Подозреваемый в убийстве был найден практически «по горячим следам» и сразу взят под стражу.

«Несмотря на категорические возражения своей причастности к совершению убийства, вина подозреваемого была полностью доказана в ходе досудебного следствия благодаря скоординированной и кропотливой работе следователей и прокуроров в указанном производстве», - сообщили в прокуратуре.

По результатам судебного разбирательства суд согласился с доводами публичных обвинителей, вынес военнослужащему обвинительный приговор и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет.

21 марта 2018 Апелляционный суд Черниговской области приговор суда первой инстанции оставил в силе.

Сейчас приговор вступил в законную силу и подлежит исполнению.