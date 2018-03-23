Президент США Дональд Трамп в четверг, 22 марта, подписал меморандум о введении пошлин на импорт товаров из Китая, объемы которого в ценовом исчислении достигают 60 млрд долларов в год. Об этом сообщает DW, ссылаясь на Reuters.

Президентский меморандум, однако, вступит в силу только после консультаций, которые дадут законодателям и лоббистам возможность сократить список из 1300 наименований товаров, которые будут облагаться тарифами.

Глава Белого дома заявил, что вопрос пошлин уже поднимался и сейчас Вашингтон и Пекин находятся «в процессе переговоров». По словам Трампа, дефицит торгового баланса США с КНР достигает 375 млрд долларов.

Вашингтон также планирует подать иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) относительно возможных нарушений Китаем закона о защите интеллектуальной собственности.

22 марта американский торговый представитель Роберт Лайтхайзер сообщил, что из списка стран, на которые распространится действие предложенных Трампом спецпошлины на сталь и алюминий, будут временно исключены ЕС, Австралия, Южная Корея, Аргентина и Бразилия.