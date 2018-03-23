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Столичные правоохранители задержали «на горячем» 25-летнего киевлянина, который пытался сбыть в пункте обмена валют 11 тыс. поддельных долларов США. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Правоохранители установили, что делец через интернет договорился с владельцем обменного пункта обменять иностранную валюту на гривни.

Во время операции злоумышленник передал кассиру 11 тыс. долларов США, упакованных банковским способом. Однако, как оказалось, лишь часть из купюр были настоящими, а остальные – высококачественной подделкой. Когда кассир заподозрил, что деньги ненастоящие, то пытался задержать мошенника. Тот бросился бежать, но был задержан полицейскими, которых вовремя вызвал предприниматель. При этом злоумышленник едва не сбил патрульного и провез его на капоте.

Мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК. Готовятся материалы для объявления ему о подозрении и избрании меры пресечения.

Фальшивые деньги изъяты для проведения экспертизы. В настоящее время правоохранители устанавливают канал поступления.

 
ForUm

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