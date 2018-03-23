В селе Заводовка Одесской области 22 марта демонтирован последний на территории региона памятник одному из вождей тоталитарного режима – Сергею Кирову, установленный рядом с местным домом культуры.

Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя Березовской райгосадминистрации Сергей Лоскутников, передает Укринформ.

«Памятник большевистскому вождю Кирову был демонтирован после встречи в райгосадминистрации, на которой руководителю сельсовета Максиму Кутовому предъявлены некоторые архивные документы, связанные с деятельностью бывшего колхоза им. Кирова и сооружением в Заводовке этой скульптуры», - отметил Лоскутников.

Как сообщалось, председатель сельсовета Кутовой отказывался выполнять требования закона о декоммунизации, мотивируя это отсутствием надписи или таблички на постаменте памятника.

«Я прибыл в Заводовку и возглавил сельсовет менее года назад. Не знаю, кому поставлен памятник рядом с домом культуры – Кирову или кому-то другому. Ибо на нем нет таблички. Поэтому и не будем его сносить», - объяснял он свою позицию.

В то же время он подтвердил, что руководство Березовского района уже обращало внимание на игнорирование требований закона, предусматривающего снос символов тоталитарного режима. «Однако мне не показали документов, что это именно памятник Кирову. Я знаю только, что местные жители когда-то работали в колхозе им. Кирова. И также знаю свои права и полномочия», - утверждал председатель.