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На протяжении прошедших суток режим полного прекращения огня российско-оккупационными войсками придерживался в полной мере, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Обстрелов наших укреплений не зафиксировано», - говорится в сводке.

Напомним, за сутки 21 марта в зоне проведения АТО не зафиксировано ни одного обстрела со стороны боевиков

С полуночи 5 марта на Донбассе вступило в силу новое перемирие, однако боевики продолжали обстрелы позиций ВСУ.
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