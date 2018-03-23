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Городской совет Львова поддержал электронную петицию об отказе от маршруток и переход на электротранспорт и удобные автобусы.

Как сообщает пресс-служба горсовета, на сессии было принято постановление «О поддержке электронной петиции «Требуем отказаться от маршруток и перейти на электротранспорт и удобные автобусы».

Постановление проголосовали с замечаниями по сроку реализации полного отказа города от маршрутных такси с последующим переходом на троллейбусы, электроавтобусы и автобусы с большей пассажировместимостью, которые будут курсировать по четко определенному графику – двухлетний срок реализации петиции предложено заменить на пятилетний.

Мэрия должна подготовить дорожную карту по решению вопросов, поднятых в электронной петиции.
ForUm

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