Причина новой атаки «партии войны» на Медведчука — высокая оценка президентом Порошенко его деятельности как самого эффективного переговорщика, считает блогер Александр Скубченко.

Скубченко назвал неуместным упоминание генеральным прокурором «Украинского выбора» во время выступления в Раде по делу Савченко.

«Порошенко не успел на пресс-конференции сказать про «самого эффективного переговорщика», как «партия войны» бросилась в атаку на Медведчука. Очередной приступ наблюдался сегодня во время выступления Луценко в Верховной Раде. И хотя формально гепрокурор пришел, чтобы сделать представление на Савченко, он все равно ни к селу, ни к городу вспомнил «Украинский выбор», — пишет блогер.

В данный момент, напомнил Скубченко, Медведчук работает над вторым этапом большого обмена пленными, и циничные действия украинских политиков могут помешать обмену.

«Во всей этой истории меня поражает бессовестный цинизм украинских политиков. Известно, что Медведчук сейчас занимается вторым этапом обмена пленными. Всего пару недель назад он договорился об обмене и вернул домой украинских пограничников Марцоня и Дзюбака. Но чиновники вроде Луценко, вместо того, чтобы помочь, только путаются под ногами у единственного человека, который способен освободить и вернуть домой простых украинцев, попавших в беду», – возмущается Скубченко.

Блогер также обратил внимание, что все те украинские политики, кто активно пиарился на теме освобождения Савченко из российской тюрьмы, сейчас так же активно поливают ее грязью.

«Мы все помним, как они — Тимошенко, Геращенко, Цеголко и другие — наперебой бежали к Савченко, чтобы с ней сфотографироваться. А теперь поливают ее грязью», - отметил Скубченко.

Настоящий патриотизм, по его убеждению, измеряется делами, а не словами.

«Не надо любить Украину с высокой трибуны. При власти «патриоты», а Украина переживает разруху, украинцы становятся заробитчанами, чтобы заработать на кусок хлеба в чужом краю, на Донбассе продолжается война. Поэтому настоящий патриот – это не тот, кто громко кричит, а кто помогает Украине и нашим людям, помогает закончить войну на Донбассе, помогает освободить пленных, помогает нам всем вернуться к нормальной жизни», - резюмировал Александр Скубченко.