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Сегодня на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты поддержали ряд переименований столичных топонимов.

Согласно решению, уточнены названия двух улиц и переулка. Изменения касаются только написания:

- ул. Алма-Атинская - ул. Алматинская (Днепровский р-н);

- ул. Кустанайская – ул. Костанайская (Голосеевский р-н);

- пер. Кустанайский – пер. Костанайский (Голосеевский р-н).

Также возвращено пер. Ладо Кецховели в Подольском районе историческое название – пер. Воздвиженский.

Кроме того, переименованы следующие улицы и переулки:

ул. Гайдара – на ул. Семьи Праховых (Голосеевский р-н);

ул. Петровского - на ул. Василия Щавинского (Деснянский р-н);

ул. Новороссийская - на ул. Опришкивскую (Днепровский р-н);

ул. Александра Горовица - на ул. Василия Барки (Соломенский р-н);

пер. Михаила Реута - на ул. Памви Берынди (Печерский р-н);

ул. Пугачева - на ул. Академика Ромоданова (Шевченковский р-н).

Все переименования прошли общественные обсуждения на едином веб-портале территориальной общины в специальной рубрике Е-ГОРОД.

Напомним, сегодня, 22 марта, Киевсовет переименовал Международный аэропорт «Киев» (Жуляны) в честь известного конструктора украинского происхождения Игоря Сикорского.
ForUm

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