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Высокая оценка президентом Украины деятельности Медведчука как самого эффективного переговорщика по обмену пленными и сегодняшнее обещание генпрокурора Луценко привлечь Медведчука к ответственности «за организацию государственного переворота» не только противоречат друг другу, но и выглядят странно. На этот фат обратил внимание политолог Василий Стоякин.

«За Надию и Медведчука. Обратите внимание на странный факт.
Президент на пресс-конференции заявляет, что высоко ценит Медведчука как эффективного переговорщика по обмену военнопленными. Генпрокурор сегодня практически прямым текстом обещает привлечь Медведчука к ответственности за организацию государственного переворота. Сам он этого не говорил, но намек был прозрачен и в зале его поддержали скандированием (обвинять в перевороте Путина как-то не смешно уже). Есть некоторое противоречие, не находите?» — написал политолог на своей странице в Facebook.
По его мнению, такое развитие событий может иметь несколько вариантов объяснения.

«Вариант 1: прокурор выступил против президента. Совершенно невероятно. Мы все за Луценко не одно десятителие наблюдаем – он всегда ведомый. Вариант 2: президента уже не интересует обмен пленными. Вполне вероятно, что одним из элементов договоренностей БПП и НФ является активизация боевых действий или, как минимум, блокирование обмена (назначение представительницы НФ на пост омбудсмента - из этой же серии)», — допускает эксперт.

Стоякин считает, что "партии войны" обмен пленными не нужен — «в стране они намерены сажать, а своих пленных использовать для усиления дипломатического давления на Россию».
«Сказать, что это все напрягает — это очень оптимистично звучит...», — резюмировал политолог.
ForUm

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