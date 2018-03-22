Спасатели ликвидируют пожар в помещении Черновицкого транспортного колледжа, сообщает пресс-служба ГосЧС.

Сообщение о пожаре в мансардном помещении Черновицкого транспортного колледжа поступило в 11:48. По повышенному номеру вызова к месту пожара были направлены пожарно-спасательные подразделения города.

На месте пожара сосредоточено 16 единиц техники и 61 человек личного состава и службы взаимодействия.

Пожар локализован о 13:06.

В настоящее время продолжается ликвидация пожара.