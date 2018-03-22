В Киеве задержали мужчину, который сообщил о подготовке теракта в Верховной Раде Украины в поддержку народного депутата.

По данным столичного главка, сегодня правонарушитель позвонил в полицию и рассказал, что готовит совершить теракт.

На вызов немедленно отреагировали все соответствующие подразделения полиции.

Правоохранители обследовали территорию, прилегающую к ВРУ, никаких опасных предметов там обнаружено не было. После комплекса розыскных мероприятий полиция установила личность мужчины, который совершил звонок. Им оказался 40-летний житель столицы, которого задержали на улице Вербицкого в Дарницком районе Киева.

Установлено, что мужчина ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей за совершение различных административных правонарушений. Свой поступок он объяснить четко не может.

Событие должным образом зарегистрировано. В настоящее время решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Правонарушителю грозит до шести лет лишения свободы.