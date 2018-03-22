Верховная Рада Украины разрешила до 31 декабря 2018 года провести легализацию объектов строительства, которые были построены без разрешения до 9 апреля 2015 года.

За принятие соответствующего законопроекта №3696 проголосовали 276 нардепов.

Согласно документу, легализации подлежат построенные в период с 5 августа 1992 года до 9 апреля 2015 года индивидуальные (усадебные) жилые дома, садовые, дачные дома общей площадью до 300 кв. м, хозяйственные (приусадебные) здания и сооружения общей площадью до 300 кв. м, а также построенные до 12 марта 2011 года здания и сооружения сельскохозяйственного назначения, сообщает «Экономическая правда».

При этом право на легализацию не распространяется на многоэтажные жилые дома и объекты, построенные с существенными нарушениями законодательства, а также строительных норм и правил.

В первом чтении данный законопроект был принят парламентом еще осенью 2016 года.