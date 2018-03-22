В Министерстве иностранных дел уверены, что в случае нереализации проекта «Северный поток-2», Россия будет вынуждена договариваться с Киевом о новом контракте по транзиту газа в ЕС по территории Украины.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, сообщает «Украинская правда».

«В ЕС могут создать равные условия для всех стран по покупке и транзиту газа, чтобы «Газпром» не пользовался никакими привычными для него преимуществами», - сказала Зеркаль.

«И после этого в ЕС уже смогут покупать газ у «Газпрома» не на нашей западной границе, а на нашей восточной границе, и поставлять сами себе газ через территорию Украины. Это будет наиболее выгодный маршрут, а «Северный поток-2»- думаю, что он не будет существовать в эти сроки, которые рисует себе РФ. Будет ли он вообще, не могу сказать», - подчеркнула заместитель министра.

На вопрос, почему до этого времени не сделано таким образом, чтобы ЕС покупал российский газ на российско-украинской границе, в месте вхождения газа в украинскую газотранспортную систему, Зеркаль ответила: «Потому что сейчас это уже не предмет рассмотрения в Стокгольмском арбитраже, где мы надеялись, что этот вопрос найдет свое решение. Поскольку контракты, которые существуют между «Нафтогазом» и «Газпромом», фиксируют, что эти точки находятся на нашей западной границе».

«И мы надеялись, что при рассмотрении в арбитраже, арбитраж позволит нам внедрить Третий энергетический пакет и перенести эти точки, то есть договориться с россиянами. Но этого не получилось, потому что арбитраж сказал нет ... это вопрос вашего внутреннего регулирования, вопрос ваших внутренних взаимоотношений и мы тут ни при чем, это не вопрос арбитража», - пояснила она.

«В 2019 году заканчивается срок действия контракта на покупку и транзит природного газа, заключенного в 2009 году между «Газпромом» и НАК «Нафтогаз Украины». И поэтому мы сейчас все работаем над тем, чтобы были новые контракты, и чтобы эти новые контракты были соответствующие к Третьесу европейскому энергопакету и давали всем доступ к нашей трубе, включая «Газпром».

Но «Газпром» должен резервировать себе определенное количество газа, которое они собираются транспортировать через территорию Украины, и это, видимо, должен быть не «Газпром», а та компания, которая будет отвечать за транспортировку газа в Европу», - отметила Зеркаль.

«Что касается того, насколько у нас сильные позиции, будет также зависеть от того, будет ли к концу 2019 года этот второй Северный поток, если его не будет, то РФ будет вынуждена пойти с нами на переговоры и вести эти переговоры, включая наше законодательство», - заявила дипломат.

«Третий энергетический пакет - это правила, которые применяются в ЕС ко всем операциям на рынке газа. Это вопрос о том, что имеют те, которые добывают газ, те которые транспортируют газ, те, которые продают газ населению и всем остальным. Они должны быть независимы друг от друга, чтобы не было монополии», - пояснила Зеркаль.

В то же время, по ее убеждению, «Газпром» не хочет таких изменений в правилах, так как они будут для него невыгодны.

Как известно, проект «Северный поток-2» предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию.

Напомним, руководители парламентов Польши, Литвы и Латвии подписали в Вильнюсе письмо с предостережением об опасности газопровода «Северный поток-2» для стран ЕС. Ранее этот документ уже подписали в Украине и Молдове.

депутаты Европейского парламента, входящие в комитет по промышленности, исследований и энергетики, поддержали изменения газовой директивы, которая должна помешать строительству газопровода «Северный поток-2».

Официальный Вашингтон предупредил компании, желающие принять участие в развитии «Северного потоак-2», об угрозе введения против них санкций в связи с тем, что Соединенные Штаты считают этот проект угрозой для стабильности Европы.

5 марта «Газпром» направил НАК «Нафтогаз Украины» официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа через Стокгольмский арбитраж.

В НАК отметили, что «Газпрому» не удастся расторгнуть действующие контракты на покупку и транзит природного газа, заключенные в 2009 году, поскольку срок рассмотрения подобного иска в Стокгольмском арбитраже значительно превышает оставшийся период их действия.