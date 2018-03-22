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Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в суд протокол об административном правонарушении, совершенном народным депутатом Максимом Микитасем, сообщает пресс-служба НАПК.

«Установлено, что Микитась не подал сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии, которые состоялись у него в связи с получением наследства. Так, народный депутат получил по наследству два земельных участка в Киеве, жилой дом, автомобиль Mercedes-Benz и ценные бумаги. Общая стоимость наследуемого имущества составляет 35 млн 770 тыс. 440 грн», – говорится в сообщении.

В НАПК напомнили, что согласно закону субъект декларирования обязан в течение 10 дней с момента получения им дохода на сумму, превышающую 50 прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года, подать уведомление о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Ответственность за несообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии предусмотрена частью второй статьи 172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях и влечет наложение штрафа от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан.
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