В Конгрессе США представлен ​​согласованный Сенатом и Палатой представителей проект консолидированного закона о бюджетных ассигнованиях на 2018 финансовый год, в котором общий объем помощи Украине определен в объеме 620,700 млн долл., что превышает соответствующую прошлогоднюю смету, сообщает пресс-служба посольства Украины в США.

Так, согласно законопроекту Пентагону выделяется 200 млн долл. для предоставления военно-технической помощи Украине, что на 50 млн долл. больше ассигнования 2017 года. Данные средства будут направлены на финансирование конкретных проектов американской поддержки Вооруженным силам Украины, в частности, таких как подготовка военнослужащих, предоставление военной техники и снаряжения, летального оружия оборонительного характера, другого оснащения и услуг военного назначения, логистического обеспечение. Перечень видов помощи включает также разведывательную поддержку вооруженных и сил безопасности нашего государства.

Смета помощи Украине по линии Государственного департамента США и причастных агентств определена в сумме 420,7 млн долл., что на 10 млн долл. превышает соответствующие расходы прошлого года. Увеличенное финансирование направлено на усиление поддержки Украины по программе «Международное военное финансирование».

Перед вступлением в силу консолидированный закон о бюджетных ассигнованиях на 2018 год должен быть одобрен Сенатом и Палатой представителей и подписан президентом США.

Напомним, в начале сентября 2017 года комитеты по вопросам Вооруженных сил США Палаты представителей и Сената утвердили «компромиссный» проект оборонного бюджета на 2018 финансовый год, который предусматривает $350 млн для Украины, в том числе в виде летального оружия.

В ноябре проект закона одобрил Сенат.

12 декабря 2017 года оборонный бюджет подписал президент США Дональд Трамп.