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Медведчук о нарушении избирательных прав граждан РФ в Украине: Едины в русофобством порыве 102

Прекратив действие программы экономического сотрудничества с РФ, Кабмин сделал очередной популистский шаг, направленный против интересов украинского государства.  Об этом заявил Виктор Медведчук, сообщает пресс-служба политика.

Аргументируя свою позицию, Медведчук привел лишь некоторые данные за 2017 год, свидетельствующие о том, что для Украины, особенно в энергетическом секторе, альтернативы сотрудничеству с Россией просто нет. 
«На РФ пришлось 9,1% украинского экспорта (1-е место) и 14,56% импорта товаров (1-е место). В импорте угля удельный вес России составил 56,6%, а это более $1,5 млрд. Украина закупила ядерного топлива для своих АЭС у российской компании «ТВЭЛ» на $369 млн — 69,17% общего импорта. В 2017 году наша страна по сравнению с 2016 годом увеличила транзит природного газа из РФ через свою ГТС на 13,7% ― до 93,457 млрд кубометров. Выручка от транзита газа по итогам 2017 года составила около $3 млрд. От транзита 13,937 млн тонн нефти в Европу Украина получила $126,4 млн. Наконец, в РФ работают 2,7–3 млн граждан Украины», — отметил лидер «Украинского выбора – Права народа».

Медведчук считает очевидным тот факт, что деятельность, направленная на сознательный разрыв экономического сотрудничества с наиболее важным для экономики Украины партнером, даст негативный эффект.

«Нас ждет углубление экономического кризиса, продолжение процесса деиндустриализации и закрепление за Украиной статуса сырьевого придатка Запада. На фоне таких решений власти неудивительно, что на пятом году еврореформ 71% украинцев убеждены: страна движется не в том направлении. А более 87% считают угрозой экономическую неопределенность в государстве», — подытожил политик. 

 
ForUm

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