Кабинет Министров прекратил действие «Программы экономического сотрудничества Украины и России на 2011-2020 годы».

Президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 марта «О неотложных мерах по нейтрализации угроз национальной безопасности в сфере миграционной политики».

Кабинет Министров Украины уволил первого заместителя руководителя Государственной миграционной службы Дину Пимахову.

Украина завершила переговоры с одной из крупнейших лоу-кост авиакомпаний Европы Ryanair, подписание соглашения планируется до конца недели, сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Президент РФ Владимир Путин поручил своей администрации проработать список о помиловании 16 человек, который ему передала кандидат в президенты страны Ксения Собчак. В списке 16 фамилий, в том числе Александр Кольченко и Олег Сенцов.

Комитет Верховной Рады по вопросам регламента и организации работы парламента перенес на утро четверга, 22 марта, рассмотрение представлений генерального прокурора Юрия Луценко относительно народного депутата Надежды Савченко.

Народный депутат Антон Геращенко обнародовал представление генпрокурора в отношении Савченко.

Савченко просит Верховный суд признать незаконным и отменить решение парламента об исключении ее из состава комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.

Министерство иностранных дел Украины направило ноту российскому МИД из-за ухудшения состояния здоровья незаконно заключенного украинца Олега Сенцова.

Кабинет Министров запретил оформлять паспорт гражданина Украины с использованием бланка в форме книжки.

Следователи, расследующие дело о гибели и.о. руководителя Николаевского аэропорта Владислава Волошина, открыли уголовное производство о доведении до самоубийства.

Украина стремится в ближайшем будущем присоединиться к НАТО. Об этом заявил Президент Петр Порошенко.

Депутаты Европейского парламента, входящие в комитет по промышленности, исследований и энергетики, поддержали изменения газовой директивы, которая должна помешать строительству газопровода «Северный поток-2».

Сообщения некоторых СМИ о негласной прослушке в кабинете главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого являются искаженной информацией. Об этом директор НАБУ Артем Сытник.

Национальный банк утвердил правила округления общих в чеке суммы наличных расчетов.

Официальный Вашингтон предупредил компании, желающие принять участие в развитии российского проекта «Северный поток-2», об угрозе введения против них санкций в связи с тем, что Соединенные Штаты считают этот проект угрозой для стабильности Европы.

Возле Кабинета Министров произошли столкновения между участниками акции протеста и правоохранителями.