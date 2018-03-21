Глава Национального банка Яков Смолий решил, кто из его заместителей станет первым замглавы НБУ.
Об этом он сообщил журналистам в среду.
«Я уже давно определился с кандидатурой первого зама. Его назначат тогда, когда утвердит Совет НБУ», - заявил он, сообщает FinClub.
По словам Смолия, это может произойти в апреле.
Фамилию будущего первого заместителя Смолий, впрочем, не назвал.
Сейчас в НБУ работает 4 заместителя главы: Роман Борисенко, Катерина Рожкова, Дмитрий Сологуб, Олег Чурий.
Как ранее сообщал ForUm, 15 марта Верховная Рада назначила Якова Смолия на должность председателя Национального банка Украины.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время