Глава Национального банка Яков Смолий решил, кто из его заместителей станет первым замглавы НБУ.

Об этом он сообщил журналистам в среду.

«Я уже давно определился с кандидатурой первого зама. Его назначат тогда, когда утвердит Совет НБУ», - заявил он, сообщает FinClub.

По словам Смолия, это может произойти в апреле.

Фамилию будущего первого заместителя Смолий, впрочем, не назвал.

Сейчас в НБУ работает 4 заместителя главы: Роман Борисенко, Катерина Рожкова, Дмитрий Сологуб, Олег Чурий.

Как ранее сообщал ForUm, 15 марта Верховная Рада назначила Якова Смолия на должность председателя Национального банка Украины.