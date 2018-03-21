Роды и наблюдение за беременностью будут бесплатными для пациента после введения медицинской реформы, сообщает пресс-служба Министерства охраны здоровья.

Отмечается, что государство покроет на 100% стоимость этих услуг.

В Минздраве подчеркнули, что медицинская реформа не предусматривает введение оплаты за роды от рожениц.

В частности, в ст. 4 п.1 Закона Украины «О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения» № 2168-VIII отмечается: «В рамках программы медицинских гарантий государство гарантирует гражданам, иностранцам, лицам без гражданства, которые постоянно проживают на территории Украины, и лицам, признанным беженцами или лицами, нуждающимися в дополнительной защите, полную оплату за счет средств государственного бюджета Украины необходимых им медицинских услуг и лекарственных средств, связанных с предоставлением: экстренной медицинской помощи; первичной медицинской помощи; вторичной (специализированной) медицинской помощи; третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи; паллиативной медицинской помощи; медицинской реабилитации; медицинской помощи детям до 16 лет; медицинской помощи в связи с беременностью и родами».

Напомним, 19 октября 2017 года Верховная Рада Украины приняла правительственный закон «О государственных финансовых гарантиях оказания медицинских услуг и лекарственных средств» (№6327).

14 ноября был принят закон «О повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности», который предусматривает использование методов телемедицины, а также развитие транспортной инфраструктуры для предоставления медицинской помощи.

28 декабря 2017 года документ подписал Президент.