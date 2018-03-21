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Сотрудники полиции зоны ЧАЭС в городе Чернобыль задержали 29-летнего жителя Днепропетровщины вместе с 35-летней гражданкой Германии. Пара незаконно попала в зону отчуждения с целью экстремального туризма, сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Разговор с иностранкой происходил через переводчика.

Оказалось, что задержанные уже несколько лет общаются в социальных сетях, где и договорились о незаконном туре. Гостью из города Франкфурт-на-Майне парень встретил в аэропорту «Борисполь».

За нарушение требований режима радиационной безопасности в специально определенной зоне радиационного загрязнения им придется заплатить штраф.

Правоохранители готовят представление коллегам из миграционной службы о сокращении срока пребывания иностранки на территории Украины.

За нарушение украинского законодательства информация о гражданке Германии будет внесена в базу данных.
ForUm

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