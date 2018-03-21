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Закон «Об образовании» ликвидировал аттестацию школ - процедуру, которая себя дискредитировала как неэффективная. Об этом заявил глава Государственной службы качества образования Руслан Гурак, сообщили ForUm’у в пресс-службе Министерства образования.

Также, по его словам, отменена функции инспектирования в местных управлениях образования. То есть полномочия по контролю качества образовательной деятельности переходят от местных органов власти к ГСКО.

«В 2017 и 2018 годах мы уделили значительное внимание изучению лучшего международного опыта механизмов осуществления надзора (контроля) за деятельностью учебных заведений, в частности, формирование процедур, критериев, правил оценки деятельности учебных заведений. Результаты анализа показали, что мы выбрали правильное направление развития системы, которое в целом учитывает европейский подход к обеспечению качества образования», - сообщил Гурак.

Предполагается, что одним из основных инструментов обеспечения и повышения качества образования должен стать так называемый институциональный аудит. Результатом институционального аудита будут рекомендации для устранения и предупреждения нарушений, а также эффективного и устойчивого развития учебного заведения.

Напомним, 5 сентября 2017 года Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «Об образовании» (регистрационный номер 3491-д), которым ввела 12-летнее среднее обучение.

 
ForUm

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