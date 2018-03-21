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Сергей Лавров покинет пост министра иностранных дел Росиси и не войдет в состав нового правительства, которое сформирует Владимир Путин по итогам прошедших выборов в ближайшие месяцы. Об этом сообщает RTVI со ссылкой на сразу несколько источников, близких к внешнеполитическому ведомству РФ.

По словам источников в МИД РФ, Лавров вот уже несколько лет хотел оставить должность, которую он занимает с 2004 года — прежде всего, из-за усталости. Но, по настоятельной просьбе Путина, он доработал до президентских выборов. 

«То, что он давно хотел уйти, ни для кого не секрет», — говорит один из сотрудников ведомства. По его словам, которые подтверждают и другие информированные источники, сейчас на Смоленской площади все ждут объявления нового состава правительства. 

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова сказала, что не знает, останется ли Лавров на своем посту.

Есть несколько версий того, кто может занять место Лаврова. Это может быть один из действующих заместителей министра (чаще других называют фамилию Грушко, в 2012-2018 годах представителя России в НАТО), либо человек извне, в том числе, возможно, из администрации президента.

Еще в январе 2018 года Сергея Лаврова спрашивали на пресс-конференции, кто может заменить его на посту министра. В ответ на вопрос Ильи Архипова из Bloomberg он тогда сказал, что «не привык заниматься чем-то, кроме того, чтобы обеспечивать максимально эффективную работу». Также он добавил: «У нас есть Конституция, которая четко определяет порядок формирования правительства. Я Вас уверяю, что этот порядок будет в полной мере сохранен».

Сам Лавров, уточняет источник близкий к нему, скорее всего, не удалится на пенсию, а займет почетную должность, например, в Совете безопасности России. 

Лавров возглавляет МИД РФ с 9 марта 2004 года, когда накануне президентских выборов Владимир Путин распустил кабинет Касьянова и предложил пост премьера Михаилу Фрадкову. В 1994-2004 годах Лавров был постоянным представителем России в ООН.
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