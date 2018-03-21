С 14 апреля по 5 июня 2018 включительно НСК «Олимпийский» будет закрыт для проведения каких-либо мероприятий в связи с подготовкой к матчу финала Лиги Чемпионов УЕФА 2018 сезона 2017/2018 годов. Об этом сообщает пресс-служба НСК.

«В связи с проведением матча финала Лиги Чемпионов УЕФА 2018 сезона 2017/2018 годов, который состоится 26 мая 2018 на главной спортивной и культурной арене страны, на стадионе вскоре начнется активная фаза подготовки к футбольному празднику мирового масштаба. В связи с этим, а также непосредственным проведением самого матча финала, с 14 апреля по 5 июня 2018 включительно, НСК «Олимпийский» будет закрыт для проведения каких-либо мероприятий, также не будут происходить экскурсионные туры и спортивные тренировки», - отметили в пресс-службе.

Обновленный НСК «Олимпийский» откроется для проведения мероприятий и других активностей 6 июня.