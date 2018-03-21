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С просьбой предоставления убежища в Польше в прошлом году обратились 300 граждан Украины. От россиян таких обращений зарегистрировано более двух тысяч. Об этом говорится в докладе социологической службы ЕС – Евростата – в отношении соискателей убежища на территории стран-членов в 2017 году, передает Укринформ.

Больше всего в 2017 году к власти Польши по поводу предоставления убежища обратилось российских граждан – 2120. Вторыми были украинцы – 300. Третье место у представителей Таджикистана – 85.

Также украинцы обращались по поводу убежища в Чехию (295 человек), Эстонию (10) и Португалию (125).

В целом, по данным Евростата, в 2017 по поводу предоставления международной защиты в странах ЕС обратилось 650 тыс. граждан третьих стран. Это в два раза меньше, чем зарегистрировано в 2016 году.

Больше всего искателей убежища было из Сирии (102,4 тыс.), Ирака (47,5 тыс.) и Афганистана (43,6 тыс.).

Среди наиболее желаемых стран ЕС для проживания беженцы отдают предпочтение Германии, Италии, Франции, Греции, Великобритании и Швеции и Испании.
ForUm

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