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Регламентный комитет Верховной Рады перенес рассмотрение ходатайства Генпрокуратуры о привлечении к уголовной ответственности, задержании и аресте народного депутата Надежды Савченко со среды на утро четверга, 22 марта, из-за ходатайства генпрокурора Юрия Луценко.

Об этом Укринформу сказал первый заместитель председателя регламентного комитета и.о. председателя комитета Павел Пинзеник.

«Заседание было перенесено в соответствии с ходатайством генерального прокурора Украины, который хлопочет об этом, учитывая интересы досудебного расследования. Мы пошли ему навстречу и перенесли на завтра на 08:30», - сказал он.

Вместе с тем Пинзеник подчеркнул, что он будет принимать решение по обоснованности и законности представлений ГПУ в отношении Савченко после заслушивания на заседании комитета генпрокурора и самой Савченко.

Он также добавил, что срок подачи в комитет ее письменных объяснений истекает в среду вечером.

«Она еще не предоставила письменных объяснений. К концу дня у нее есть еще срок, до 18:00. Поэтому чтобы потом она не могла обжаловать в судебном порядке эти вопросы, мы будем ждать до конца дня», - сказал заместитель председателя профильного комитета, народный депутат от БПП Владимир Арешонков.

Заседание регламентного комитета по рассмотрению представления ГПУ относительно Савченко ранее планировалось на среду на 15:00. Впоследствии появилась информация о переносе заседания на утро 22 марта.

Арешонков объяснил перенесение заседания со среды на четверг тем, что еще не завершился срок подачи Савченко письменных объяснений по поводу соответствующих представлений генпрокурора.

15 марта генпрокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду три представления на Савченко.

По словам Луценко, Савченко лично планировала теракт в стенах Верховной Рады.
ForUm

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