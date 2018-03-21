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Бывший президент Франции Николя Саркози второй день находится под стражей в связи с подозрением в незаконном финансировании его избирательной кампании в 2007 году.

Как сообщает Европейская правда со ссылкой на BFM-TV, около полуночи Саркози позволили вернуться домой. Это особое разрешение, которое предоставляется только отдельным лицам.

Бывший президент провел ночь дома, но в среду утром он обязан вернуться в Центральный офис по борьбе с коррупцией и финансовыми правонарушениями в Нантере, где он продолжит предоставлять объяснения относительно предъявленных подозрений.

Корреспондент агентства Reuters зафиксировал, как Саркози покидает свой дом в Париже в сопровождении адвоката.

Утром 20 марта стало известно, что экс-президента Франции Николя Саркози взяли под стражу по подозрению в незаконном финансировании его избирательной кампании в 2007 году.

Бывшего президента могут держать под стражей до 48 часов.

В рамках дела о финансировании кампании Саркози, открытого в 2013 году, следователи проверяют утверждения о том, что режим ливийского диктатора Муаммара Каддафи тайно предоставил Саркози на избирательную кампанию в целом 50 млн евро, что вдвое больше бюджета, разрешенного законом.

Эти выплаты также нарушают правила внешнего финансирования кампании. Сам Саркози все обвинения отвергает.
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