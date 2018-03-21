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Глава МИД России Сергей Лавров на встрече с японским коллегой Таро Коно выразил надежду, что Токио удастся в контактах с Лондоном установить детали инцидента с отправлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

«Под занавес наших переговоров господин Таро Коно затронул тему происходящего сейчас в Великобритании с господином Скрипалем и его дочерью. Господин Коно сказал, что в этой истории важней всего разъяснение фактов, и мы с ним полностью, на 100% согласились, рассказали о наших пока еще тщетных усилиях добиться разъяснения фактов от наших британских коллег», — заявил он после переговоров с главой МИД Японии, передает РИА Новости.

Министр добавил, что российская сторона выразила «надежду, что наши японские друзья в своих дальнейших контактах с Великобританией постараются разъяснить как минимум два факта».

«Первый — где находится господин Скрипаль и его дочь,  и второй — почему, как официальный представитель Скотланд-Ярда заявил, что расследование еще займет месяцы, а вердикт британское правительство уже вынесло, не дожидаясь судебного решения. Поскольку нам Великобритания отказывается отвечать на эти вопросы, надеемся, что, может быть, у японских друзей получится получить все-таки ответ», — пояснил Лавров.

Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь попали в реанимацию 4 марта после отравления в торговом центре в Солсбери. В настоящее время бывший разведчик и его дочь находятся в коме.

При отравлении было использовано нервно-паралитическое вещество военного типа. Речь идет о веществах класса «Новичок», которые разрабатывались в СССР с 1970-х годов.

14 марта британский премьер Тереза Мэй заявила, что Великобритания вышлет из страны 23 российских дипломатов в связи с инцидентом.

В ответ Москва выслала британских дипломатов и закрыла Британский Совет.

Британия считает «крайне вероятным», что отравление экс-полковника ГРУ санкционировал лично президент Владимир Путин.


  
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