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Семеро учеников школы № 15 города Шадринска Курганской области России пострадали в результате стрельбы из пневматического пистолета. Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня утром в одной из школ Шадринска во время перемены девочка 13 лет из пневматического пистолета, который принадлежит ее отцу, произвела несколько выстрелов. В результате происшествия синяки и ссадины, предварительно, получили семь учащихся 7-го класса. В настоящее время в школе работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает причины произошедшего. Образовательное учреждение работает в штатном режиме», - сказала собеседница агентства.

По ее словам, медики выехали на место ЧП и осмотрели пострадавших учеников школы, госпитализация большинству из них не потребовалась. «По предварительным данным, одного из детей скорая забрала с собой, диагноз пояснить не смогу», - уточнила представитель МВД.
ForUm

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