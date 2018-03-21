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Нерезиденты, приобретая ОВГЗ с доходностью 16-17% помогают власти поддерживать курс гривны. Об этом на своей странице в Facebook  написал экс-глава НБУ, бывший первый вице-премьер Сергей Арбузов.

«С начала марта Минфин уже разместил краткосрочных ОВГЗ внутреннего займа на 2 млрд гривен. Срок на 3 месяца – под 17,43% годовых и 6 месяцев – под 16,92% годовых. Безумная доходность. Подобная доходность по ОВГЗ была в 1997 году. Такая рисковая сверхприбыль привлекательна прежде всего для спекулянтов-нерезидентов, либо компаний, подконтрольных власти, которые могут быть уверены в возврате вложенных средств и по сути скрыто разворовывают бюджетные средства», - считает он.

«Нерезиденты, приобретая ОВГЗ помогают власти поддерживать курс гривны, что стране очень нужно, учитывая последние темпы инфляции. Правда, снижение инфляции подобными действиями затруднительно, т.к. необходимо остановить рост зарплат, что в предвыборный год в Украине сделать никто не осмелится. Расплачиваются за мнимые улучшения все равно граждане, просто более незаметным для них путем - повышением цены обслуживания госдолга», - написал бывший главный банкир.

При этом Арбузов намекнул, что уже летом курс доллара уйдет вверх.

«Интересно, что когда инвесторы будут летом выходить обратно в валюту, то курс все равно пойдет стремительно вверх и мы увидим, как пачки карманных экспертов начнут объяснять это сезонными факторами», - написал бывший глава НБУ
ForUm

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