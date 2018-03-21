Украина заняла третью позицию в списке самых дешевых стран мира.

Такие результаты исследования на основе индекса стоимости проживания Numbeo опубликовала британская компания MoveHub, сообщает ВВС Украина.

Среди европейских стран Украина признана наиболее доступной.

Показатель учитывает почти полсотни факторов. Среди них, в частности, - стоимость аренды жилья, еды в недорогих ресторанах, абонемента в спортзал, проезда в городском транспорте и коммунальных услуг.

Дешевле, чем в Украине, можно прожить в Пакистане и Египте.

Также среди лидеров самых дешевых стран – Индия, Тунис, Косово и Грузия.

В пятерку самых дорогих стран входят Бермуды, Швейцария, Исландия, Норвегия и Багамы.

Украина в рейтинге самых дорогих занимает 113 место.