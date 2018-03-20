Следствие рассматривает пять версий гибели героя АТО, военного летчика Владислава Волошина, исполнявшего обязанности директора КП «Николаевский международный аэропорт». Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

«Главное управление Национальной полиции в Николаевской области на многочисленные обращения средств массовой информации и граждан сообщает, что расследование по делу Владислава Волошина проходит тщательно и беспристрастно. Сейчас назначены и проводятся все необходимые возможные экспертизы – судебно-медицинская, комплексная судебная экспертиза (дактилоскопическая, баллистическая, химическая), судебно-химическая, комплексная молекулярно-генетическая-взрывотехническая, психологически-психиатрическая посмертная, иммунологическая экспертиза», - сообщили в облглавке.

По данным полиции, рассматриваются пять версий совершения преступления – самоубийство в состоянии душевного волнения, самоубийство, совершенное в связи с профессиональной деятельностью в должности и.о. директора, самоубийство из-за взаимоотношений в семье, самоубийство из-за возможных конфликтов во время прохождения службы в ВСУ, и несчастный случай при обращении с огнестрельным оружием.

«Рассматриваются все возможные версии, чтобы только при получении доказательств на основе проведенных экспертиз и следственных действий доказать или опровергнуть каждую из них», - отмечается в сообщении.

Установлен круг лиц, которые уже допрашиваются и будут допрошены в ближайшее время, проводятся следственные действия.

Нацполиция повторно обращается к гражданам, которые могут владеть любой полезной для следствия информацией, обязательно сообщать ее в Следственное управление ГУНП в Николаевской области (ул. Спасская, 12), чтобы помочь следствию установить реальную картину и все обстоятельства трагедии.

Напомним, 29-летний и.о. директора КП «Николаевский международный аэропорт» Владислав Волошин совершил самоубийство 18 марта.

Местные СМИ опубликовали переписку погибшего, из которой следовало, что Савченко осуществлял давление на него по рабочим вопросам.

Сотрудница аэропорта Алина Коротич заявила, что на Волошина давили чиновники облгосадминистрации во главе с губернатором Алексеем Савченко.

Сам Савченко в соцсети призвал не распространять телефонную переписку Волошина, и выразил уверенность, что правоохранители со всем разберутся.

Волошин был пилотом штурмовика Су-25 299-й Николаевской бригады тактической авиации. Во время службы совершил 33 боевых вылета. В августе 2014 после удара по российским десантникам под Новокатериновкой его самолет сбили. Волошин катапультировался и приземлился на оккупированной территории. При координации куратора из штаба АТО ему удалось выбраться к позициям ВСУ.

Из армии уволился по семейным обстоятельствам. Награжден орденом «За мужество» III степени.

Российские власти обвиняли Волошина в атаке на малазийский «Боинг МН17», сбитый боевиками в 2014 году. Обвинения полностью опровергнуто расследованием прокуратуры Нидерландов и Украины.

У Волошина осталась жена и двое малолетних детей.