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Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных ли», сообщает пресс-служба Аппарата парламента.

Законодательным актом в целях усиления мер безопасности предусмотрено, что в  здания, где работают Верховная Рада, Президент, Кабинет Министров, а другие органы государственной власти Украины, относительно которых осуществляется государственная охрана, не допускаются лица с холодным или огнестрельным оружием, а также со  взрывчатыми веществами, средствами подрыва, боеприпасами всех видов и образцов, учебными или имитационными боеприпасами, легковоспламеняющимися жидкостями или горючими твердыми веществами, пиротехническими средствами.

Законом также обновлены основополагающие принципы нормативного, в том числе подзаконного, регулирования порядка обеспечения безопасности органов государственной власти и их должностных лиц.

Закон принят с учетом предложений Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.

Проект закона зарегистрирован под №8155.

Как известно, в Верховную Раду внесен законопроект, регулирующий порядок доступа граждан в парламент, которым предлагается пропускать народных депутатов через рамку металлоискателя. 

15 марта народный депутат Надежда Савченко занесла в зал три гранаты и пистолет, однако в сопровождении депутатов покинула здание парламента.

Отмечается, что нардеп согласилась отдать боеприпасы при условии, что инцидент не получит огласки.

Позже Савченко рассказала, что в парламенте она была с наградным оружием.

Руководитель Государственной службы охраны Валерий Гелетей заявил, что после этого в ВР были усилены меры безопасности.
ForUm

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