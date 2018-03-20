Прокуратурой Автономной Республики Крым совместно со следственным отделом ГУ Службы безопасности Украины в АРК объявлено о подозрении в госизменене гражданину Украины – так называемому главе незаконно созданной на временно оккупированной территории полуострова «избирательной комиссии Республики Крым» Михаилу Малышеву, сообщает пресс-служба прокуратуры АРК.

Его подозревают в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 111 УК Украины, а также в совершении действий, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также государственной измене.

Собранными доказательствами установлено, что гражданин Украины, будучи с 2010 года председателем избирательной комиссии Автономной Республики Крым, согласился возглавить Комиссию Автономной Республики Крым по проведению так называемого «общекрымского референдума», обеспечил его подготовку и проведение, подготовил и составил итоговый протокол, в котором отмечалось о якобы поддержке решения о вхождении Крыма в состав РФ на правах отдельного субъекта.

В ведомстве отметили, что таким образом, он обеспечил проведение нелегитимного референдума по отсоединению полуострова от Украины и, как следствие, присоединения его к Российской Федерации.

Кроме этого, гражданином Украины обеспечена подготовка и проведение на территории АР Крым и Севастополя незаконных выборов в органы местного самоуправления и законодательных органов в 2014 году, а также выборов в Государственную думу Российской Федерации в 2016 году.

Продолжая свою преступную деятельность, лицо, находясь на так называемой должности председателя незаконно созданной «Избирательной комиссии Республики Крым» обеспечил подготовку и проведение на временно оккупированной территории полуострова Крым незаконных выборов президента РФ, состоявшихся 18 марта 2018 года.

По словам прокурора Автономной Республики Крым Гюндуза Мамедова, гражданин Украины является одним из основных фигурантов в подготовке и проведении всех незаконных избирательных процессов на территории Крыма.

«Соглашаясь на предложение возглавить Комиссию Автономной Республики Крым по проведению так называемого «общекрымского референдума» и понимая противоправность своих действий, подозреваемый очевидно осознавал и об ответственности, которая его ждет. Однако, это не помешало ему в дальнейшем возглавить незаконно образованную «Избирательную комиссию Республики Крым», обеспечивать подготовку и проведение незаконных выборов в органы местного самоуправления, законодательные органы, а также выборов в Государственную думу и президента Российской Федерации на территории полуостров», - отметил Мамедов.

Прокурор автономии добавил, что следствием собрано достаточно доказательств для сообщения о подозрении в совершении преступлений против основ национальной безопасности Украины.

За совершение этих преступлений УК Украины предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.

Как ранее сообщал ForUm, прокуратура АР Крым открыла уголовное производство по факту организации незаконных выборов Президента Российской Федерации на территории Крыма.