Украина может не инициировать новую программу сотрудничества с Международным валютным фондом в 2019 году. Об этом в интервью BBC Україна заявил министр финансов Александр Данилюк.

«Это зависит от инициативы Украины. Сейчас мы ее еще не озвучивали, пока нет смысла об этом говорить. Еще год будет действовать нынешняя программа. Должны ее успешно завершить», – отметило он.

«Мы можем инициировать новую программу, но, возможно, и не будем делать этого. Если пойдем по этому пути, то его нужно хорошо продумать», – подчеркнул министр.

По словам Данилюка, нынешняя программа с МВФ была направлена на стабилизацию и на внедрение ключевых реформ, которые меняют страну. «Некоторые будут внедряться годами, например медицинская реформа», – подытожил он.

Напомним, 24 января Президент Петр Порошенко после встречи с директором-распорядителем Международного экономического фонда Кристин Лагард заявил, что Украина будет продолжать сотрудничество с МВФ.

В текущем году Национальный банк ожидает поступления около 2 млрд долл. от Международного валютного фонда.