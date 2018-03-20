Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали финансовые операции с временно оккупированными территориями, сообщает пресс-центр СБУ.

В рамках открытого уголовного производства правоохранители установили, что одна из винницких коммерческих структур обеспечивает прием платежей с РОS-терминалов, функционирующих в так называемых «Д/ЛНР» и временно аннексированном Крыму, а также из интернет-ресурсов небанковских финучреждений.

Сотрудники СБ Украины задокументировали, что дельцы осуществляют непосредственную техническую поддержку и обслуживание серверов, задействованных в противоправной деятельности. Они, в частности, обеспечивали прикрытие незаконного механизма через использование процессинговой системы как технологической прокладки между терминалами теневого рынка услуг другим процессинговым сервисом.

Во время санкционированных судом обысков в офисных помещениях коммерсантов правоохранители изъяли документацию с доказательствами нелегальной деятельности платежной системы, жесткие диски, ноутбуки, компьютеры, на которых может содержаться информация в электронном виде, подтверждающая функционирование указанной платежной системы на территории, подконтрольной террористическим организациям «Д/ЛНР».

Во время обыска сотрудники СБУ для недопущения блокирования работы предприятия не осуществляли отключение и изъятие серверов. Вся компьютерная техника, незадействованная в проведении финансовых сделок, после соответствующей проверки в максимально сжатые сроки будет возвращена владельцам.

Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 258-5, ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.