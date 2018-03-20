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Президент Украины Петр Порошенко сообщил о «чрезвычайно важных переговорах по диверсификации источников газоснабжения», которые состоялись в ходе его официального визита в Катар. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Главы государства.

«Мы договорились о том, что Катар готов предоставить нам сжиженный газ», - сказал Порошенко в комментарии и сообщил, что поставки катарского природного сжиженного газа возможны через терминал в Польше, а также по турецкому маршруту через Босфор. Глава государства отметил, что переговоры по этому вопросу состоятся в ближайшее время.

Президент также подчеркнул, что «эти источники поставок сжиженного газа от надежного партнера Украины – Катара создадут уникальные возможности повышения нашей энергетической безопасности».

Президент выразил уверенность в том, что визит в Катар создаст «мощный толчок, который значительно активизирует сотрудничество Украины со странами Залива и, в частности с Катаром и Кувейтом».

Как сообщал ForUm, 28 февраля арбитраж Стокгольма вынес окончательное решение по иску «Нафтогаза» по контракту на транзит газа. Суд удовлетворил требования «Нафтогаза» к «Газпрому» на сумму 4,637 миллиарда долларов, которые «Газпром» должен компенсировать «Нафтогазу» за недопоставку согласованных для транзита через Украину объемов газа. С учетом решения арбитража по искам «Газпрома» и «Нафтогаза» по контракту на поставку газа «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» 2,56 миллиарда долларов.

После этого «Газпром» отказался поставлять газ в Украину.

«Нафтогаз» расценил отказ «Газпрома» от поставок оплаченного газа как нарушение договора и невыполнение решения арбитража.

«Нафтогаз» был вынужден подписать срочный контракт на поставки газа с крупнейшей энергетической компанией Польши PGNiG.

В связи с этим НАК требует от «Газпрома» компенсации за переплату в 34% при экстренной закупке газа в Европе в марте.

Позже «Газпром» подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража по делу о поставке газа, по разбирательству о транзите апелляция будет подана до конца марта 2018 года.
ForUm

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